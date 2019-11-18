Уголовное дело против основателя "Евродона" возбудили за невыплату зарплаты на "Донстаре"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении генерального директора ООО "Донстар", некогда крупнейшего в РФ производителя мяса утки (принадлежит Вадиму Ванееву, основателю ГК "Евродон") по статье "Невыплата зарплаты", сообщается на сайте прокуратуры Ростовской области.

По версии следствия, генеральный директор общества более двух месяцев не выплачивал заработную плату и расчеты при увольнении почти 500 работникам на сумму свыше 11 млн руб. При этом на счетах организации имелись средства для погашения образовывавшейся за этот период задолженности, которые расходовались подозреваемым на иные нужды, говорится в сообщении.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", генеральным директором и бенефициаром ООО "Донстар" является Ванеев.

В сентябре 2019 года Арбитражный суд Ростовской области ввел в отношении ООО "Донстар" процедуру наблюдения по заявлению ООО "Торговый дом - ВИК" (Московская область), включив его требование в размере 2,1 млн рублей в третью очередь реестра требований кредиторов. Отчет временного управляющего назначен на 29 января 2020 года.

В настоящее время деятельность "Донстара" остановлена. Ранее компания выпускала продукцию под торговой маркой "Утолина". Агрокомплекс был построен в Миллеровском районе Ростовской области. В его состав входят 24 птичника для родительского стада и 60 птичников для коммерческого стада, инкубаторий, комбикормовый и мясоперерабатывающие заводы. Объем инвестиций в проект создания производства утиного мяса в регионе составил 7 млрд рублей. Источники финансирования - кредитные средства Россельхозбанка.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в 2018 году "Донстар" получил выручку в размере 2,1 млрд рублей (снижение на 27,4% к уровню 2017 года) и 812,6 млн рублей чистого убытка (рост в 5,8 раза).

Помимо "Донстара" Ванеев также является бенефициаром и главой ООО "Мишель-Алко" и ООО "Торговый дом "Утолина". Ранее эти компании входили в созданный Ванеевым агрохолдинг "Евродон" (крупный российский производитель мяса индейки и утки).

В 2016-2018 годах на предприятиях холдинга были зарегистрированы три вспышки гриппа птиц. В общей сложности было уничтожено несколько сотен тысяч птиц, ущерб компании достиг почти 3 млрд рублей. В результате у компании начались финансовые трудности, в том числе, "Евродон" столкнулся с проблемами при обслуживании займов основного кредитора - ВЭБа. В январе 2019 года "Евродон" сообщил еще о двух вспышках гриппа птиц.

В августе 2018 года "Евродон" не смог провести очередной платеж по кредиту "ВЭБ капитала". По данным ВЭБа, на декабрь 2018 года задолженность "Евродона" перед банком составляла 37 млрд рублей.

Во второй половине прошлого года руководство предприятиями "Евродона" фактически перешло к ВЭБу. При этом Ванеев продолжает контролировать активы в сфере производства мяса утки (ООО "Донстар") и реализации продукции (ООО "ТД "Утолина"). Эти компании были выведены из периметра агрохолдинга и вели бизнес самостоятельно. В августе 2019 года Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом ТД "Утолина" и открыл в отношении компании конкурсное производство сроком на 5 месяцев.