Один из крупнейших производителей мяса утки в РФ подаст заявление о банкротстве

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - ООО "Донстар", один из крупнейших в РФ производителей мяса утки, намерено подать в арбитражный суд заявление о признании себя банкротом.

Соответствующее сообщение размещено на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. Согласно сообщению, признаки банкротства и недостаточности имущества у компании возникли с 29 декабря 2018 года.

Ранее со ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова сообщалось о наличии у "Донстара" проблем с оборотными средствами, однако компания продолжала рассматривать варианты расширения и увеличения производства.

"Вадим Ванеев (бенефициар и гендиректор "Донстара" - ИФ) ведет переговоры с Россельхозбанком насчет оборотных средств, которые ему необходимы, чтобы поддерживать производство в том объеме, который существует, это порядка 30 тысяч тонн в год. Решения по Ванееву еще не приняты. Но на сегодняшний день у него уже есть проблема с оборотными средствами по производству утки", - отмечал тогда Гончаров.

ООО "Донстар" выпускает продукцию под торговой маркой "Утолина". Агрокомплекс построен в Миллеровском районе Ростовской области. В его состав входят 24 птичника для родительского стада и 60 птичников для коммерческого стада, инкубаторий, комбикормовый и мясоперерабатывающие заводы. Объем инвестиций в проект создания производства утиного мяса в регионе составил 7 млрд рублей. Источники финансирования - кредитные средства Россельхозбанка.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в 2017 году "Донстар" получил выручку в размере 2,9 млрд рублей (снижение на 12,7% по сравнению с 2016 годом) и 140,3 млн рублей чистого убытка против 9,3 млн рублей чистой прибыли в 2016 году.