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Имущественный комплекс "Евродона" выставлен на торги за 1,7 млрд рублей

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Конкурсный управляющий ООО "Евродон" (бывший крупный российский производитель мяса индейки и утки, входил в одноименный агрохолдинг Вадима Ванеева) объявил публичное предложение по реализации производственно-технологического комплекса и машин предприятия за 1,7 млрд рублей, сообщается на Федресурсе.

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Имущество выставлено на торги двумя лотами. Самый дорогой лот - "производственно-технологический комплекс имущества ООО "Евродон", используемый в целях производства сельскохозяйственной продукции, ее хранения, переработки, реализации". Начальная цена - 1,688 млрд рублей.

Во второй лот включены 29 наименований машин и оборудования по начальной цене 258,6 тысячи рублей.

Прием заявок пройдет с 20 июня по 3 сентября 2024 года. Дата подведения итогов пока не определена.

Ванеев в начале 2000-х годов фактически с нуля создал два долгое время лидировавших на рынке птицеводческих проекта ("Евродон" и "Донстар"), которые первыми в России начали производить продукцию из мяса индейки и утки в промышленных масштабах. Однако после потерь, вызванных тремя вспышками птичьего гриппа в 2016-2018 годах, в августе 2018 года "Евродон" не смог провести очередной платеж по кредиту "ВЭБ Капитала". Во второй половине 2018 года управление предприятиями компании фактически перешло к ВЭБу.

В апреле 2020 года госкорпорация продала контроль Россельхозбанку, а в мае "Дамате" и РСХБ подписали договор об уступке прав требования по обязательствам "Донстара". Новым кредитором стали "Новые утиные фермы", входящие в "Дамате".

В собственности "Донстара" находится крупнейший в России комплекс по промышленному производству мяса утки мощностью 16,5 тысячи тонн в убойном весе в год.

В феврале 2021 года Арбитражный суд Ростовской области признал Ванеева банкротом по его собственному заявлению и ввел процедуру реализации имущества.

Евродон Федресурс Вадим Ванеев Донстар
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