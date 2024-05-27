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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Годовое собрание акционеров НМТП пройдет 28 июня в заочной форме

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) пройдет 28 июня в форме заочного голосования, соответствующее решение принял совет директоров, сообщила компания.

Дата определения лиц, имеющих право на участие в собрании - 3 июня.

"Новороссийский морской торговый порт" - одна из крупнейших стивидорных групп РФ. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область). Крупнейшим акционером НМТП является "Транснефть", государство владеет 20% акций.

НМТП
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