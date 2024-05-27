Объем гонконгского экспорта в апреле вырос на 11,9%

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Гонконг в апреле увеличил экспорт на 11,9% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года – до 378,7 млрд гонконгских долларов ($48,5 млрд), говорится в отчете статистического управления.

Темпы роста экспорта ускорились по сравнению с 4,7% в марте и были максимальными с января 2024 года.

Объем импорта в прошлом месяце повысился на 3,7% до 388,9 млрд долларов. Месяцем ранее показатель увеличился на 5,3%.

Дефицит баланса внешней торговли Гонконга в апреле составил 10 млрд долларов по сравнению с 36,6 млрд долларов годом ранее и 45 млрд долларов в марте 2024 года.

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в январе-апреле достигло 93,9 млрд долларов. Объем экспорта за этот период увеличился на 11,9%, импорта на 6,9%.