"Аэрофлот" в I квартале получил 1,1 млрд руб. чистой прибыли по МСФО
Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в I квартале 2024 года получил 1,1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против чистого убытка в 46,5 млрд руб. за тот же период прошлого года, сообщила компания.
Скорректированная на "бумажные" эффекты (курсовой эффект от аренды, а также эффект страхового урегулирования по иностранным самолетам) прибыль составила 6,5 млрд руб. против скорректированного убытка в 13 млрд руб. годом ранее.
EBITDA подскочила почти в два раза - на 96% - до 59,4 млрд руб.
Выручка группы увеличилась на 54%, до 173,6 млрд руб. Консенсус-прогноз "Интерфакса" на основе оценок пяти инвесткомпаний и банков предполагал выручку в размере 170,5 млрд руб., что на 52% больше прошлогоднего результата.
Основные финансовые показатели
|Млн руб.
|1К 2024
|1К 2023
|Изменение
|Выручка
|173 586
|112 479
|54,3%
|EBITDA
|59 351
|30 340
|95,6%
|Рентабельность EBITDA
|34,2%
|27,0%
|7,2 п.п.
|Операционная прибыль/убыток
|30 795
|-5 293
|-
|Прибыль/убыток за период
|1 109
|-46 493
|-
|Скорректированная прибыль/убыток[1]
|6 543
|-12 994
|-
Показатели группы превзошли не только финансовые результаты первого квартала 2023 года, но и прошлых лет, в том числе допандемийных, отметил первый замгендиректора "Аэрофлота" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.
"Несмотря на зимний сезон, традиционно самый низкий в авиации, группа расширила емкостное предложение и увеличила пассажиропоток до 11,5 млн пассажиров, или на 21,7%. При этом рост пассажирооборота составил 30,9%. Группа значительно расширила свою международную сеть, а на внутреннем рынке поставила новый сезонный рекорд перевозки пассажиров", - пояснил Чиханчин, которого которого цитирует пресс-служба.
Динамика доходов, добавил он, позволила обслуживать растущие затраты на авиакеросин, находящиеся на исторически высоком уровне 85,1 тыс. руб. за тонну, расходы на техобслуживание самолетов, а также растущие прочие затраты, на которые оказывают воздействие инфляционные факторы.
Операционные расходы
|Млн руб.
|1К 2024
|1К 2023
|Изменение
|Амортизация и таможенные пошлины
|28 556
|35 633
|-19,9%
|Обслуживание воздушных судов и пассажиров
|31 650
|22 666
|39,6%
|Расходы на оплату труда
|21 249
|18 010
|18,0%
|Техническое обслуживание воздушных судов
|9 561
|3 297
|2,9х
|Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы
|3 395
|2 538
|33,8%
|Расходы на средства связи
|967
|821
|17,8%
|Прочие доходы, нетто
|-18 400
|-7 667
|2,4х
|Операционные расходы за исключением авиационного топлива
|76 978
|75 298
|2,2%
|Расходы на авиационное топливо
|65 813
|42 474
|54,9%
|Операционные расходы итого
|142 791
|117 772
|21,2%
Общий долг группы на конец квартала снизился на 0,9% относительно конца 2023 года, до 741,4 млрд руб. Размер кредитов и займов уменьшился на 9,7%. При этом сумма банковского долга и задолженности по облигациям сократилась на 12,1%, до 77,5 млрд руб. Объем денежных средств и краткосрочных финансовых инвестиций снизился на 6,3%, до 109,7 млрд руб. Таким образом, на конец марта 2024 года чистый долг составил 631,7 млрд руб., что сопоставимо с показателем на 31 декабря 2023 года.
Долговая нагрузка
|Млн руб.
|31.03.2024
|31.12.2023
|Изменение
|Кредиты и займы*
|94 279
|104 368
|-9,7%
|в т.ч. кредиты банков и облигации
|77 531
|88 175
|-12,1%
|Обязательства по аренде
|646 589
|642 883
|0,6%
|Пенсионные обязательства
|552
|554
|-0,4%
|Общий долг
|741 420
|747 805
|-0,9%
|Денежные средства и краткосрочные финансовые инвестиции
|109 727
|117 126
|-6,3%
|Чистый долг
|631 693
|630 679
|0,2%
* В апреле 2023 года ПАО "Аэрофлот" была проведена сделка по продаже и обратной аренде 10 Boeing 777. Полученное от лизингодателя финансирование отражено по справедливой стоимости, рассчитанной как арендные платежи, продисконтированные под рыночную ставку привлечения заёмных средств.
Как сообщалось, в I квартале группа "Аэрофлот" перевезла 11,5 млн пассажиров, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. На внутренних линиях пассажиропоток увеличился на 15%, до 8,6 млн человек, на международных линиях - на 48%, до 2,9 млн. Процент занятости пассажирских кресел составил 88,3%, увеличившись на 2,1 п.п., на внутренних линиях показатель поднялся на 2,2 п.п., до 90,4%.
"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.