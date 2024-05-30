"Аэрофлот" в I квартале получил 1,1 млрд руб. чистой прибыли по МСФО

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в I квартале 2024 года получил 1,1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против чистого убытка в 46,5 млрд руб. за тот же период прошлого года, сообщила компания.

Скорректированная на "бумажные" эффекты (курсовой эффект от аренды, а также эффект страхового урегулирования по иностранным самолетам) прибыль составила 6,5 млрд руб. против скорректированного убытка в 13 млрд руб. годом ранее.

EBITDA подскочила почти в два раза - на 96% - до 59,4 млрд руб.

Выручка группы увеличилась на 54%, до 173,6 млрд руб. Консенсус-прогноз "Интерфакса" на основе оценок пяти инвесткомпаний и банков предполагал выручку в размере 170,5 млрд руб., что на 52% больше прошлогоднего результата.

Основные финансовые показатели

Млн руб. 1К 2024 1К 2023 Изменение Выручка 173 586 112 479 54,3% EBITDA 59 351 30 340 95,6% Рентабельность EBITDA 34,2% 27,0% 7,2 п.п. Операционная прибыль/убыток 30 795 -5 293 - Прибыль/убыток за период 1 109 -46 493 - Скорректированная прибыль/убыток[1] 6 543 -12 994 -

Показатели группы превзошли не только финансовые результаты первого квартала 2023 года, но и прошлых лет, в том числе допандемийных, отметил первый замгендиректора "Аэрофлота" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

"Несмотря на зимний сезон, традиционно самый низкий в авиации, группа расширила емкостное предложение и увеличила пассажиропоток до 11,5 млн пассажиров, или на 21,7%. При этом рост пассажирооборота составил 30,9%. Группа значительно расширила свою международную сеть, а на внутреннем рынке поставила новый сезонный рекорд перевозки пассажиров", - пояснил Чиханчин, которого которого цитирует пресс-служба.

Динамика доходов, добавил он, позволила обслуживать растущие затраты на авиакеросин, находящиеся на исторически высоком уровне 85,1 тыс. руб. за тонну, расходы на техобслуживание самолетов, а также растущие прочие затраты, на которые оказывают воздействие инфляционные факторы.

Операционные расходы

Млн руб. 1К 2024 1К 2023 Изменение Амортизация и таможенные пошлины 28 556 35 633 -19,9% Обслуживание воздушных судов и пассажиров 31 650 22 666 39,6% Расходы на оплату труда 21 249 18 010 18,0% Техническое обслуживание воздушных судов 9 561 3 297 2,9х Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы 3 395 2 538 33,8% Расходы на средства связи 967 821 17,8% Прочие доходы, нетто -18 400 -7 667 2,4х Операционные расходы за исключением авиационного топлива 76 978 75 298 2,2% Расходы на авиационное топливо 65 813 42 474 54,9% Операционные расходы итого 142 791 117 772 21,2%

Общий долг группы на конец квартала снизился на 0,9% относительно конца 2023 года, до 741,4 млрд руб. Размер кредитов и займов уменьшился на 9,7%. При этом сумма банковского долга и задолженности по облигациям сократилась на 12,1%, до 77,5 млрд руб. Объем денежных средств и краткосрочных финансовых инвестиций снизился на 6,3%, до 109,7 млрд руб. Таким образом, на конец марта 2024 года чистый долг составил 631,7 млрд руб., что сопоставимо с показателем на 31 декабря 2023 года.

Долговая нагрузка

Млн руб. 31.03.2024 31.12.2023 Изменение Кредиты и займы* 94 279 104 368 -9,7% в т.ч. кредиты банков и облигации 77 531 88 175 -12,1% Обязательства по аренде 646 589 642 883 0,6% Пенсионные обязательства 552 554 -0,4% Общий долг 741 420 747 805 -0,9% Денежные средства и краткосрочные финансовые инвестиции 109 727 117 126 -6,3% Чистый долг 631 693 630 679 0,2%

* В апреле 2023 года ПАО "Аэрофлот" была проведена сделка по продаже и обратной аренде 10 Boeing 777. Полученное от лизингодателя финансирование отражено по справедливой стоимости, рассчитанной как арендные платежи, продисконтированные под рыночную ставку привлечения заёмных средств.

Как сообщалось, в I квартале группа "Аэрофлот" перевезла 11,5 млн пассажиров, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. На внутренних линиях пассажиропоток увеличился на 15%, до 8,6 млн человек, на международных линиях - на 48%, до 2,9 млн. Процент занятости пассажирских кресел составил 88,3%, увеличившись на 2,1 п.п., на внутренних линиях показатель поднялся на 2,2 п.п., до 90,4%.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.