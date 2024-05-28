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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:29

Структура "Интерроса" построит общественно-деловой комплекс на острове Русском

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - ООО "Бизнес центр "Русский остров" построит многофункциональный общественно-деловой комплекс на острове Русском во Владивостоке за почти 2 млрд рублей, сообщила первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина через пресс-службу краевого правительства.

"Нужны площадки для строительства гостиничного и делового бизнес-центра. Мы определили, что цена вопроса - почти 2 млрд рублей. Инвестор располагает всеми финансовыми ресурсами. Решены все вопросы по земельному участку. Объект планируется сдать в IV квартале 2026 года", - сказала Щербина по итогам встреч с инвесторами на выставке "Россия".

Сейчас на острое Русский нет крупных офисных зданий, а основные мероприятия, в том числе Восточный экономический форум (ВЭФ), проводятся в кампусе Дальневосточного федерального университета.

Планируется, что бизнес-центр будет интересен для размещения офисов резидентов Специального административного района (САР) на острове.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Бизнес центр "Русский остров"" создано в августе 2023 года в поселке Парис на острове Русский. Совладельцами являются МК "Интеррос Капитал" Владимира Потанина (99,99% капитала) и АО "Эстейт инвест" (Москва).

Владивосток Интеррос Русский САР Вера Щербина Приморье Владимир Потанин
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