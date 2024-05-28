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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:29

Минцифры предложило запретить госкомпаниям создавать для себя аналоги действующего ПО

Минцифры предложило запретить госкомпаниям создавать для себя аналоги действующего ПО
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Минцифры РФ предлагает запретить ИТ-"дочкам" госкомпаниий разработку для внутреннего использования базового программного обеспечения (ПО), аналоги которого уже есть на российском рынке; соответствующие нормативные акты планируется подготовить до конца года, заявил глава министерства Максут Шадаев.

По его словам, сейчас госкомпании могут направлять на insource-разработки не больше 30% от общей суммы расходов на цифровую трансформацию. Но если госкомпании продают свои ИТ-решения внешним заказчикам, в отношении них возможны "определенные послабления".

"Но если все-таки компания разрабатывает решения только для внутреннего использования и не планирует их дальнейшую коммерциализацию, то здесь мы считаем и будем предлагать ввести запрет на финансирование разработок базового ПО, аналоги которого есть на рынке", - сказал Шадаев в ходе "TAdviser SummIT 2024".

"В принципе я выступаю за запрет на разработку продуктов, аналоги которых есть на коммерческом ИТ-рынке, за одним исключением: если компания – мы знаем такие госкомпании – принимают решение о том, что они целенаправленно развивают ИТ-бизнес, и этот ИТ-бизнес ориентирован на внешнюю выручку, а не на внутренний заказ. Мы будем делать это очень аккуратно, чтобы ничего не разрушить", - добавил министр.

Он пояснил, что поскольку российский ИТ-рынок не очень велик, важно концентрировать "и так не очень большие" финансовые ресурсы на развитии полноценных конкурентных рыночных разработчиков, которые могут предоставлять свои продукты и сервисы всему рынку.

Шадаев отметил, что задача министерства – помогать тем специализированным ИТ-"дочкам" госкомпаний, которые получают больше 50% выручки с внешнего рынка, а не от внутренних заказов.

По словам Шадаева, Минцифры ожидает поручений правительства РФ по итогам конференции ЦИПР проработать возможность и условия применения такого ограничения, после которых сформирует соответствующие предложения.

"Я думаю, что до конца года мы точно с правилами определимся", - заключил глава Минцифры.

Минцифры
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