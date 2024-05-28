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Минсельхоз РФ ожидает прироста производства мяса птицы и яиц по итогам 2024 года

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Производство мяса птицы и яиц в РФ, которое пока отстает от показателей прошлого года, к середине текущего года может выйти на прошлогодний уровень, к концу года - показать прирост, рассчитывают в Минсельхозе.

"Мы ожидаем, что в середине года по производству яйца и мяса птицы выйдем на уровень прошлого года, а к концу года обеспечим прирост. Об этом нам декларируют как регионы, так и непосредственно сами руководители птицефабрик", - заявила и.о. директора департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Галина Сафина на круглом столе в Совете Федерации во вторник.

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По ее словам, все предпосылки для этого имеются.

Согласно представленным на мероприятии слайдам, производство мяса птицы в первом квартале этого года снизилось на 0,3%, до 1,703 млн тонн (на убой, в живом весе), яиц - на 2,1%, до 10,842 млрд штук.

Как отметила Сафина, отставание от показателей прошлого года связано с объективными причинами. "Если говорить о яичных птицефабриках, на сегодняшний день они находятся в активной стадии реконструкции", - сказала она.

Минсельхоз РФ
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