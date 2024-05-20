Сельхозорганизации РФ за четыре месяца снизили производство яиц на 2,4%

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Сельхозорганизации РФ за четыре месяца этого года произвели 12,439 млрд яиц, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в материалах Росстата.

В апреле производство снизилось на 3,1%, до 3,095 млрд штук.

Поголовье птицы на конец апреля в сельхозорганизациях составляло 465,3 млн голов, что на 1,2% меньше, чем годом ранее.

В других отраслях животноводства в основном зафиксирован рост показателей.

Росстат сообщил, что за четыре месяца сельхозорганизации произвели 4,487 млн тонн скота и птицы (в живом весе, на убой), что на 4% больше прошлогоднего. В апреле рост составил 5,5%, до 1,157 млн тонн. В частности, крупного рогатого скота выращено соответственно 378,2 тыс. тонн (на 9,4% больше) и 95,8 тыс. тонн (на 9,8% больше), свиней - 1,916 млн тонн (на 8% больше) и 503 тыс. тонн (на 10,2% больше), птицы - 2,178 млн тонн (на уровне аналогичного периода прошлого года) и 555 тыс. тонн (на 0,9% больше).

По данным Росстата, за четыре месяца в сельхозорганизациях было надоено 6,857 млн тонн молока, что на 4,1% больше, чем годом ранее. В апреле рост составил 3,2%, до 1,752 млн тонн.