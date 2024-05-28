Наблюдательный совет Сбербанка может сохраниться в прежнем составе

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Сбербанка может быть переизбран в прежнем составе, следует из материалов к годовому собранию акционеров.

В список кандидатов для избрания в новый состав набсовета включены все 14 кандидатур, предложенных к избранию на годовом собрании акционеров банка в 2023 году. Окончательный состав набсовета Сбербанк тогда не раскрывал.

В список кандидатов включен замглавы президентской администрации Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко (ранее они вносились в качестве представителей государства), а также глава Сбербанка Герман Греф, его первый заместитель Александр Ведяхин, председатель набсовета "Московской биржи" Сергей Швецов, декан экономического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Аузан, ректор НИТУ "МИСИС" Алевтина Черникова, профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ Ирина Шиткина, замминистра финансов Владимир Колычев, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, ректор "Сколтеха" Александр Кулешов, президент МФТИ Николай Кудрявцев, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян.

Годовое собрание акционеров Сбербанка пройдет 21 июня в заочной форме, реестр акционеров для получения дивидендов закроется 11 июля.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство России.