Наблюдательный совет Сбербанка может сохраниться в прежнем составе

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Сбербанка может быть переизбран в прежнем составе, следует из материалов к годовому собранию акционеров.

В список кандидатов для избрания в новый состав набсовета включены все 14 кандидатур, предложенных к избранию на годовом собрании акционеров банка в 2022 году. Окончательный состав набсовета Сбербанк тогда не раскрывал.

В марте сообщалось, что правительство предложило избрать в набсовет Сбербанка в качестве представителей от государства помощника президента Максима Орешкина, министра финансов Антона Силуанова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Помимо них в список кандидатов вошел Сергей Швецов (в 2022 году тоже входил как кандидат от государства). Швецов в марте 2022 года покинул пост первого зампреда ЦБ, летом прошлого года возглавил наблюдательный совет "Московской биржи".

В списке кандидатов в новый состав набсовета глава Сбербанка Герман Греф, его первый заместитель Александр Ведяхин, декан экономического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Аузан, ректор НИТУ "МИСИС" Алевтина Черникова, профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ Ирина Шиткина, замминистра финансов РФ Владимир Колычев, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, ректор "Сколтеха" Александр Кулешов, президент МФТИ Николай Кудрявцев, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян.

Годовое собрание акционеров Сбербанка пройдет 21 апреля в заочной форме. Реестр для участия в собрании закрылся 28 марта.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство.