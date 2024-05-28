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"Газпром" разместил бонды с привязкой к ключевой ставке на 40 млрд рублей

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - ООО "Газпром капитал" завершило размещение 4-летних облигаций серии БО-003Р-02 объемом 40 млрд рублей, сообщает эмитент на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на выпуск прошел 21 мая. Купоны переменные и ежемесячные, спред к ключевой ставке ЦБ установлен на уровне 1,25% годовых.

Организаторами выступили Газпромбанк, БК "Регион" и инвестиционный банк "Синара". Поручитель – ПАО "Газпром".

Как отмечалось в комментарии Газпромбанка, в ходе сбора книги заявок спрос от широкого круга инвесторов позволил увеличить объем выпуска с 30 млрд до 40 млрд рублей. В книге заявок приняли участие банки, страховые, управляющие и инвестиционные компании, а также частные инвесторы.

АКРА присвоило выпуску облигаций кредитный рейтинг AAA(RU).

Для "Газпрома" данный флоатер с привязкой к ключевой ставке стал первым, ранее компания предпочитала проводить заимствования с привязкой к RUONIA.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 26 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 715 млрд рублей, 6 выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, а также выпуски замещающих бондов в разных валютах.

Газпром ООО "Газпром капитал"
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