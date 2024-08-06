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Банк России разъяснил, что "неквалы" могут покупать флоатеры с привязкой к ключевой ставке

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Неквалифицированные инвесторы могут приобретать облигации с плавающим доходом, привязанные к ключевой ставке, при прохождении тестирования. Соответствующее разъяснение выпустил Банк России.

"Для определения критериев структурных продуктов, предназначенных для широкого круга инвесторов, ключевая ставка может быть отнесена к индикаторам денежного рынка. Она может использоваться наряду со ставкой однодневного межбанковского кредитования в российских рублях RUONIA и ее срочных версий", - говорится в сообщении.

ЦБ напоминает, что действующее законодательство ограничивает для неквалифицированных инвесторов покупку облигаций, доход которых зависит от базового актива. До 1 апреля 2025 года они смогут приобретать такие бумаги только при их соответствии определенным критериям законодательства и при наличии положительного результата тестирования.

На прошлой неделе около 100 таких облигаций, торгующихся на "Мосбирже", стали доступны для покупки только "квалам".

Банк России ЦБ РФ Мосбиржа
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