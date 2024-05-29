Dow Jones завершил торги снижением, Nasdaq вырос и обновил рекордный максимум

Фото: Джина Мун/РИА Новости

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не показали единой динамики во вторник: Dow Jones Industrial Average упал более чем на 200 пунктов, а Nasdaq Composite вырос и обновил рекордный максимум, впервые завершив сессию выше отметки в 17000 пунктов. S&P 500 практически не изменился по итогам торгов.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет о доходах и расходах американцев за апрель, который включает ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Эти данные могут повлиять на ожидания инвесторов в отношении сроков смягчения денежно-кредитной политики ФРС.

Рынок практически уверен, что Федрезерв не будет менять ставку в июне и в июле. Шансы на ее снижение в сентябре в настоящее время оцениваются трейдерами в 41,7% по сравнению с 65,7% неделей ранее, по данным CME FedWatch.

Глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил во вторник, что ему нужно увидеть больше подтверждений устойчивости замедления инфляции в США, прежде чем он сможет поддержать решение о начале смягчения политики ФРС. Кашкари также не стал исключать возможности повышения ставки Федрезервом в случае, если инфляция в Штатах перестанет замедляться.

Статданные, опубликованные во вторник, показали уверенный рост потребительского доверия в США, а также скачок цен на жилье.

"Поскольку инфляция по-прежнему остается проблемой, и американская экономика продолжает получать поддержку за счет благоприятных финансовых условий и бюджетных стимулов, мы вообще не ждем снижения ставки американским ЦБ в этом году", - говорит главный экономист Apollo Торстен Слок, слова которого приводит Market Watch.

В числе лидеров снижения среди компонентов Dow Jones во вторник оказались бумаги Merck & Co. Inc. (-2,6%), Amgen Inc. (-1,9%), McDonald's Corp. (-1,8%), Procter & Gamble Co. (-1,3%).

Капитализация Johnson & Johnson, объявившей о покупке прав на препарат для лечения кожных заболеваний NM26 у Numab Therapeutics за $1,25 млрд, опустилась на 1,7%.

Акции оператора связи T-Mobile US Inc. подорожали на 0,7%. Компания сообщила о покупке активов конкурирующей U.S. Cellular Corp. в сфере беспроводной связи, а также ряда принадлежащих ей частот, за $4,4 млрд.

Стоимость бумаг U.S. Cellular поднялась на 12,2%, ее материнской компании Telephone and Data Systems - на 1,7%.

Котировки акций Nvidia Corp. и Advanced Micro Devices выросли соответственно на 7% и 3,2% благодаря оптимизму в отношении дальнейшего подъема спроса на чипы для технологий искусственного интеллекта. Ранее стало известно, что ИИ-компания Илона Маска xAI привлекла финансирование на сумму $6 млрд в рамках инвестраунда.

Бумаги букмекеров DraftKings Inc. и Flutter Entertainment упали в цене на 10,3% и 7,7% соответственно на новости о готовящемся повышении налогов для компаний, принимающих ставки на спорт, в штате Иллинойс.

Акции GameStop Corp. взлетели в цене на 25%. Компания, владеющая сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, завершила объявленное ранее размещение акций на сумму $933,4 млн. Привлеченные средства GameStop планирует направить на общекорпоративные цели, в том числе, приобретение активов и инвестиции.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник упал на 216,73 пункта (0,55%) и составил 38852,86 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 1,32 пункта (0,02%) - до 5306,04 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 99,09 пункта (0,59%) и составил 17019,88 пункта.