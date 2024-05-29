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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

ВТБ в апреле получил 81 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - ВТБ в апреле 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 32,1% до 81 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Чистая прибыль группы в январе-апреле текущего года сократилась на 2,4% до 203,4 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в результатах которого была отражена нерегулярная прибыль от операций с иностранной валютой.

В расходах по налогу на прибыль ВТБ в соответствии с планом зафиксировал положительный эффект от использования отложенного налогового актива банка "ФК Открытие" – +58,0 млрд рублей в апреле и + 38,5 млрд рублей за первые четыре месяца. Этот эффект стал возможен из-за изменения плана интеграции "Открытия" в группе ВТБ, пояснил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Рентабельность капитала группы в апреле выросла до 42,5% с 40,6% годом ранее, в январе-апреле – снизилась до 27,4% с 37,8%.

Стоимость риска составила 0,4% в апреле 2024 года, не изменившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За четыре месяца 2024 года стоимость риска составила 0,5%, сократившись год к году на 40 базисных пунктов (б.п.). Расходы на создание резервов составили 7,0 млрд рублей в апреле и 35,6 млрд рублей за четыре месяца 2024 года, сократившись год к году на 2,8% и 36,2% соответственно.

Чистые процентные доходы в январе-апреле 2024 года сократились на 19,6% до 198,7 млрд рублей, в апреле – на 36,9% до 44,9 млрд рублей.

Чистая процентная маржа на фоне ужесточения денежно-кредитной политики составила в апреле 1,9% (3,7% в апреле 2023 года), за четыре месяца 2024 года – 2,2% (годом ранее – 3,2%).

Чистые комиссионные доходы за четыре месяца 2024 года выросли на 15,7% до 70,1 млрд рублей, в апреле почти не изменились и составили 18,4 млрд рублей.

Совокупный кредитный портфель до вычета резервов на 30 апреля достиг 22,4 трлн рублей, увеличившись с начала года на 6,8%.

Кредиты юрлицам за четыре месяца текущего года выросли на 8,0% до 15,1 трлн рублей, физлицам – на 4,4% до 7,3 трлн рублей. "Мы продолжаем бить рекорд за всю публичную историю в терминах прироста кредитного портфеля. Мы по месяцу по кредитам юрлиц приросли на 1,1%, по кредитам физлиц – на 1,8%", - отметил Пьянов.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 30 апреля 2024 года не изменилась по сравнению с началом года и составила 3,2%.

Средства клиентов за январь-апрель текущего года выросли на 7,7% до 24,1 трлн рублей. Средства юрлиц c начала года увеличились на 8,5% до 13,8 трлн рублей, физлиц – на 6,6% до 10,2 трлн рублей.

Расходы на персонал и административные расходы за четыре месяца 2024 года выросли на 24,0% до 136,5 млрд рублей, в апреле – на 25,3% до 37,1 млрд рублей на фоне планового увеличения инвестиций в технологии и трансформацию, масштабирования розничного бизнеса в соответствии с новой стратегией развития группы. Соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов составило 55,3% в апреле 2024 года (26,8% в апреле 2023 года) и 40,5% за четыре месяца 2024 года (26,3% за четыре месяца 2023 года).

Норматив достаточности капитала Н20.0 (общий) по итогам апреля составил 10,1% (минимально допустимое значение с учетом надбавок – 8,25%), Н20.1 (базовый) – 7,1% (минимально допустимое значение с учетом надбавок – 4,75%), Н20.2 (основной) – 9,1% (минимально допустимое значение с учетом надбавок – 6,25%).

ВТБ
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