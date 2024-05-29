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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

МВФ повысил прогноз роста ВВП Китая в 2024г до 5%, в 2025г - до 4,5%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста экономики Китая в 2024 году до 5%, в 2025 году - до 4,5%, говорится в пресс-релизе организации.

Обе оценки улучшены на 0,4 процентного пункта по сравнению с апрельским прогнозом благодаря сильным данным по китайскому ВВП за первый квартал и недавним мерам властей.

При этом риски в отношении экономического роста скорее понижательные, в том числе в связи с "более масштабной или более длительной, чем ожидалось, подстройкой сектора недвижимости", отметил МВФ.

Главными задачами КНР на ближайшую перспективу фонд назвал комплексные меры стимулирования изменений в секторе недвижимости и оказание макроэкономической поддержки с целью повышения внутреннего спроса и уменьшения понижательных рисков.

"Обеспечение высококачественного роста потребует масштабных структурных реформ", - пояснил МВФ.

При этом базовая инфляция в Китае будет ускоряться, но останется низкой, прогнозирует организация.

КНР ВВП МВФ
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