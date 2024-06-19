Международный валютный фонд откроет свой первый центр в Китае

Центр МВФ разместится в Шанхае

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) откроет свой первый центр в Китае, который разместится в Шанхае.

"Региональный центр в Шанхае создается с целью усиления вовлеченности МВФ в дела Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)", - говорится в сообщении МВФ.

Шанхайский центр будет служить хабом для продвижения исследований и способствовать углублению диалога МВФ со странами региона, а также с финансовыми институтами, научным сообществом и частным сектором, отмечается в пресс-релизе.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) внес существенный финансовый вклад в создание регионального центра МВФ в Шанхае.

"Мы уверены, что открытие центра укрепит сотрудничество МВФ и Китая, углубит координацию макроэкономической политики среди стран АТР, а также поддержит региональную и глобальную стабильность", - заявил глава НБК Пань Гуншэн.

В прошлом месяце МВФ повысил прогноз роста ВВП Китая на 2024 год до 5% с ожидавшихся ранее 4,6%.