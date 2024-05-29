Индекс РТС снизился на 0,2%, индекс МосБиржи вырос на 0,3% на старте торгов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и подросшей нефти (Brent поднялась к $84,6 за баррель); индекс РТС за минуту торгов просел на 0,2%, индекс МосБиржи вырос на 0,3% за счет ослабления рубля, который начал корректироваться вниз после прошедшего пика налоговых платежей.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3313,47 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1172,74 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,5%.

Доллар вырос до 89,01 рубля (+0,43 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+1,4%), ВТБ (+1,4%), Polymetal (+1,4%), "Татнефти" (+1,2%), АФК "Система" (+1,1%), "Газпрома" (+0,9%), ОК "Русал" (+0,9%), "Норникеля" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "ТКС Холдинг" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,1% "префы"), расписки OZON (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (-1,5%), "ММК" (-1,4%), ПАО "Полюс" (-1,3%), "Северстали" (-0,9%), "МТС" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи продолжит консолидироваться вблизи текущих уровней. При этом вполне вероятно, что на рынке вновь сформируется волна распродаж на фоне сохраняющихся пессимистичный настроений из-за ожиданий жесткой ДКП Банка России. В таком случае ближайшим уровнем поддержки для индекса МосБиржи может выступить отметка 3270 пунктов.

По словам директора по стратегии ФГ "Финам" Ярослава Кабакова, доходность казначейских облигаций США в среду достигла почти 4-недельного пика, что привело к росту доходности азиатско-тихоокеанских аналогов и доллара, одновременно оказывая давление на акции, поскольку данные посеяли новые сомнения относительно сроков и масштабов снижения ставок ФРС. Нефть дорожает четвертый день и достигла 4-недельного максимума на фоне слухов о том, что ОПЕК+ на встрече в ближайшее воскресенье сохранит сокращение добычи, отмечает эксперт.

"Драйверы роста российского рынка акций отсутствуют. Высокая ключевая ставка ЦБ РФ оказывает давление на рынок акций, а вскоре состоится очередное заседание регулятора и возможно ужесточение ДКП. Рынок ранее рос на низкой оценке, дивидендах и ослаблении рубля. С уменьшением дивидендов поддержку не удалось сохранить, и вероятная траектория рынка акций теперь - вниз. Снижение на 10-15% от текущих уровней вполне реально", - полагает аналитик.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в сложившихся обстоятельствах пристальное внимание инвесторов привлекут данные Росстата по инфляции, которые будут опубликованы в среду вечером и на которые Банк России может ориентироваться в решении по ключевой ставке. Кроме того, Росстат опубликует данные по объемам промышленного производства за первые четыре месяца 2024 года, а из корпоративных новостей внимания заслуживают результаты "РусГидро" по МСФО за I квартал.

Высокие процентные ставки и перспектива дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в июне - один из факторов, который продолжает оказывать давление на рынок акций. В отчете Банка России "О чем говорят тренды" говорится, что "...в апреле дезинфляционный тренд предыдущих месяцев приостановился. Это видно как по общему ИПЦ, так и по широкому кругу аналитических показателей... Более того, если текущие темпы роста цен и инфляционные ожидания не возобновят снижение, то для восстановления ценовой стабильности может потребоваться дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий".

Рассуждая о волатильности на фондовом рынке, следует отметить, что несмотря на глубокое падение индекса облигаций RGBI и коррекцию на рынке акций в последние несколько дней, индекс волатильности RVI особо не повысился, что говорит об отсутствии страха у инвесторов, и как следствие, о возможности более глубокой, чем сейчас наблюдается, нисходящей коррекции на рынке акций, считают эксперты "Цифра брокер".

В США во вторник индексы акций изменились на 0,02-0,6%: просел Dow Jones (-0,6%), а Nasdaq (+0,6%) обновил максимум, впервые превысив рубеж 17 тыс. пунктов.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет о доходах и расходах американцев за апрель, который включает ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Эти данные могут повлиять на ожидания инвесторов в отношении сроков смягчения денежно-кредитной политики ФРС.

Рынок практически уверен, что Федрезерв не будет менять ставку в июне и в июле. Шансы на ее снижение в сентябре в настоящее время оцениваются трейдерами в 41,7% по сравнению с 65,7% неделей ранее, по данным CME FedWatch.

Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил во вторник, что ему нужно увидеть больше подтверждений устойчивости замедления инфляции в США, прежде чем он сможет поддержать решение о начале смягчения политики ФРС. Кашкари также не стал исключать возможности повышения ставки Федрезервом в случае, если инфляция в Штатах перестанет замедляться.

Статданные, опубликованные во вторник, показали уверенный рост потребительского доверия в США, а также скачок цен на жилье.

Азиатские рынки акций

В Азии в среду преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,7%, китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,6%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,3-0,4%).

Давление на котировки оказывают рост доходностей облигаций на мировом рынке и "ястребиные" сигналы от руководства ФРС.

Индекс доверия потребителей в Японии в мае упал до минимальных с ноября 2023 года 36,2 пункта по сравнению с 38,3 пункта месяцем ранее, по данным правительства страны. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал рост до 38,9 пункта.

Индекс потребительских цен (CPI) в Австралии в апреле вырос на максимальные с ноября прошлого года 3,6% в годовом выражении после подъема на 3,5% месяцем ранее, сообщило Австралийское бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS). Аналитики в среднем ожидали инфляцию на уровне 3,4%, по данным Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены умеренно растут на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $84,53 за баррель (+0,4% и +1,2% накануне), июльская цена WTI - $80,21 за баррель (+0,5% и +2,7% во вторник к уровню пятницы).

В результате недавнего израильского авиаудара по городу Рафах в секторе Газа погибли десятки людей, напоминает Trading Economics со ссылкой на заявления палестинских официальных лиц. Кроме того, еще одно судно было атаковано в Красном море.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывают ожидания роста потребления топлива в США в связи с началом летнего автомобильного сезона.