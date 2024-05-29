КТК пересмотрел прогноз транспортировки нефти на 2024 год

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) пересмотрел прогноз транспортировки нефти по системе в связи с предполагаемым снижением отгрузок грузоотправителями, сообщает консорциум.

"Согласно актуализированному прогнозу, в 2024 году ожидается снижение на 7% объемов транспортировки нефти по сравнению с показателями, заложенными в бюджет на основании предварительных заявок грузоотправителей. Так, отгрузка с месторождения Тенгиз предполагает снижение на 7,9 млн тонн и увеличение на 3,3 млн тонн с месторождения Кашаган, общее отклонение от запланированных объемов – 4,8 млн тонн", - говорится в сообщении КТК по итогам годовых собраний акционеров АО "КТК-Р" и АО "КТК-К".

Ранее сообщалось, что план на 2024 год предполагает транспортировку более 70 млн тонн. Таким образом, обновленный прогноз предполагает отгрузки в объеме порядка 65,2 млн тонн.

"В этой связи акционеры обсудили вопросы заявочных кампаний грузоотправителей и фактического их исполнения как фактора, влияющего на получение прибыли консорциумом и выплаты дивидендов участникам КТК", - отмечает консорциум.

Всего с 1 января по 24 мая 2024 года на морском терминале загружено 244 танкера (+5 судов к 2023 году), на экспорт поставлено 26,7 млн тонн нефти против 25,92 млн тонн за аналогичный период 2023 года соответственно.