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КТК завершил ремонт второго выносного причального устройства

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - КТК ("Каспийский трубопроводный консорциум") завершил планово-предупредительный ремонт и ввел в эксплуатацию выносное причальное устройство (ВПУ-2).

Ремонт был начат в конце апреля, за это время на нем заменили 54 шланга (18 подводных и 36 плавучих).

Компания напоминает, что замена шлангов на ВПУ проводится в рамках ежегодной деятельности по обеспечению безопасной эксплуатации причальных комплексов морского терминала. Посредством таких шлангов нефть транспортируется от ВПУ к танкеру через систему двух плавучих гибких шланговых соединений (рукавов).

Первая после ремонта погрузка на ВПУ-2 намечена на 30 июля 2024 года.

Ранее КТК сообщал, что по завершению работ на ВПУ-2 аналогичные мероприятия будут проведены на ВПУ-1. Консорциум подчеркивал, что все заявки грузоотправителей выполняются своевременно и в полном объеме. Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия - с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов Казахстана.

В 2023 году КТК обеспечил транспортировку и отгрузку на экспорт 63,47 млн тонн нефти (+8,1%), план на 2024 год - более 70 млн тонн.

Акционерами КТК, кроме "Транснефти" и РФ, являются: Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

КТК
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