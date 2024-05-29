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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

BHP хочет снова продлить срок для подачи заявки на покупку Anglo American

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Австралийская горнодобывающая BHP хотела бы очередного продления срока для подачи официальной заявки на покупку Anglo American, говорится в пресс-релизе BHP.

На прошлой неделе Anglo отклонила третье предложение BHP, которая предлагала 39,24 млрд фунтов стерлингов ($49,87 млрд) в виде своих акций (по 0,886 акции за каждую бумагу Anglo American). При этом Anglo добилась продления срока для подачи официальной заявки до 29 мая.

Новое продление требуется для дальнейшего обсуждения предложения BHP.

BHP и Anglo неделю рассматривали структуру сделки, предполагающую выделение двух южноафриканских активов Anglo, пишет Financial Times.

29 мая BHP предложила ряд мер, которые обеспечат "существенную защиту от риска" для акционеров Anglo. В частности, австралийская компания готова обсуждать неустойку за неполучение антимонопольных и регуляторных одобрений.

Anglo American BHP Австралия ЮАР
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