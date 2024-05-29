"РусГидро" в I квартале снизила прибыль по МСФО на 39,3%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В первом квартале 2024 года чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО составила 16,59 млрд рублей против 27,32 млрд рублей годом ранее, сказано в отчетности компании. Таким образом, показатель сократился на 39,3%.

EBITDA по сегментам снизилась с 43,36 млрд до 41,3 млрд рублей.

Как пояснила компания, изменение прибыли и EBITDA "обусловлено увеличением процентных расходов на фоне роста процентных ставок по заимствованиям группы и объема долгового портфеля группы "РусГидро".

"РусГидро" отмечает, что ее долговая нагрузка "сохраняется на сбалансированном уровне - соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,6х на конец отчетного периода".

Выручка компании увеличилась со 141,7 млрд до 155,5 млрд рублей, госсубсидии - с 15,03 млрд до 17,2 млрд рублей. Операционные расходы без учета убытков от обесценения составили 140,9 млрд рублей после 121,47 млрд рублейгодом ранее.

Объем денежных средств и их эквивалентов на конец периода составлял 47,06 млрд рублей против 32,36 млрд рублей на начало квартала.

Долгосрочные заемные обязательства составили на конец марта 287,05 млрд рублей (против 292,82 млрд рублей на конец 2023 года), краткосрочные - около 85,6 млрд рублей (против 63,7 млрд рублей на конец 2023 года).

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,5 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец сентября 2023 г. - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.