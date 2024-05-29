Инвестиции группы "РусГидро" в 2024 году достигнут 206,4 млрд рублей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Объем финансирования капзатрат ПАО "РусГидро" в 2024 году запланирован на уровне 206,4 млрд рублей, говорится в отчетности компании по МСФО за первый квартал.

"В соответствии с консолидированной инвестиционной программой, утвержденной в рамках консолидированного бизнес-плана группы, объем финансирования предстоящих капитальных затрат, связанных в основном с реконструкцией оборудования существующих электростанций и электросетей, а также строительством новых электростанций, определен на 2024-2028 годы в размере 885 131 млн рублей по состоянию на 31 марта 2024 года, в том числе на 2024 год - 206 404 млн рублей", - отмечается в документе.

При этом на следующий год речь идет уже о 221,14 млрд рублей, на 2026 год - о 221,5 млрд рублей, на 2027 год - 149,7 млрд рублей, на 2028 год - 86,4 млрд рублей.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,5 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец сентября 2023 года - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.