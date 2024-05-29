Рост промпроизводства в РФ в апреле замедлился до 3,9%, за январь-апрель составил 5,2%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Рост промпроизводства в РФ в апреле 2024 года составил 3,9% в годовом сравнении после роста на 4,0% в марте, 8,5% в феврале и на 4,6% в январе, сообщил в среду Росстат.

За январь-апрель 2024 года промпроизводство в РФ увеличилось на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные по промышленности в апреле 2024 года оказались лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, предусматривал рост промпроизводства РФ за апрель на 3,3%.

С исключением сезонного и календарного факторов в апреле 2024 года, по оценке Росстата, промышленность РФ снизилась на 0,2% после роста на 0,1% в марте, увеличения на 1,6% в феврале и снижения на 0,2% в январе.

В апреле ускорился рост в обрабатывающих отраслях – до 8,3% в годовом сравнении с 6,0% в марте (за январь-апрель рост на 8,7%).

В добывающем секторе в апреле производство снизилось 1,7% после роста на 0,4% в марте (за январь-апрель рост на 0,4%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха в апреле было зафиксировано снижение на 0,8% после повышения на 4,1% в марте (за январь-апрель рост на 3,8%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов рост в апреле составил 2,3% после увеличения на 4,6% в марте (за январь-апрель прирост на 4,1%).

Отрасли, значительно нарастившие производство в апреле 2024 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года: выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - на 44,3%; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 36,7%; производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - на 35,1%; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 24,5%; производство прочих готовых изделий - на 22,2%; производство мебели - на 17,0%; выпуск электрического оборудования - на 9,1%; ремонт машин и оборудования - на 8,1%; производство продуктов питания - на 7,8%, напитков - на 10,0%; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - на 7,3%; производство химических веществ и химических продуктов - на 4,3%; производство текстильных изделий - на 4,1%, производство одежды - на 4,0%; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - на 4,7%, производство бумаги - на 4,5%; производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) - на 4,3%; производство резиновых и пластмассовых изделий - на 4,0%; производство табачных изделий - на 3,8%; металлургическое производство - на 1,0%; добыча металлических руд - на 1,2%.

Отрасли, снизившие объемы производства в апреле 2024 года по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года: производство кокса и нефтепродуктов - на 4,8%; добыча прочих полезных ископаемых - на 5,0%; добыча угля - на 2,2%; производство кожи и изделий из кожи - 1,7%.

Как сообщалось, рост промпроизводства в РФ в 2023 году составил 3,5% после подъема на 0,7% в 2022 году.

В 2024 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 3,2% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале мая).

Минэкономразвития РФ прогнозирует рост промышленности в 2024 году на уровне 2,5%. При этом рост в обрабатывающих отраслях промышленности ведомство ожидает на уровне 4%.