Выпуск легковых автомобилей в РФ в апреле вырос г/г на низкой базе в 2,3 раза

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в РФ в апреле 2024 года выросло г/г на низкой базе в 2,3 раза, грузовиков - на 19,7%, сообщает в среду Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За 4 месяца 2024 года в РФ было выпущено 224 тыс. легковых автомобилей - на 92,5% больше, чем за тот же период 2023 года. Абсолютного показателя их выпуска за апрель Росстат не приводит, но уточняет, что за прошлый месяц их было произведено в 2,3 раза больше г/г и на 0,8% больше, чем в марте текущего года. Исходя из данных прошлых докладов Росстата, следует, что в апреле в стране было выпущено порядка 63 тыс. легковых автомобилей.

Грузовиков за январь-апрель 2024 года в РФ произведено 60,3 тыс. шт. (+26,6%). За прошлый месяц их было сделано на 19,7% больше, чем в апреле 2023 года, и на 10,9% больше, чем в марте текущего. Таким образом, исходя из предыдущих докладов Росстата, в апреле было выпущено примерно 16,9 тыс. грузовых автомобилей.

Производство автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн за 4 месяца 2024 года выросло на 31%, до 5,2 тыс. шт. В апреле их было выпущено на 20,7% больше, чем в том же месяце годом ранее, и на 4,7% меньше, чем в марте нынешнего года.

Выпуск двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта, по данным Росстата, за 4 месяца увеличился на 17,9%, до 74,4 тыс. шт. В апреле он был на 17,6% больше г/г и на 8,7% больше м/м.

Кузовов для автотранспортных средств за январь-апрель сделано 14,6 тыс. шт. (+32,8%). В прошлом месяце их выпуск, по оценке Росстата, взлетел г/г на 44,3% и был практически на уровне марта этого года (+0,4%).