Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Выпуск легковых автомобилей в РФ в апреле вырос г/г на низкой базе в 2,3 раза

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в РФ в апреле 2024 года выросло г/г на низкой базе в 2,3 раза, грузовиков - на 19,7%, сообщает в среду Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За 4 месяца 2024 года в РФ было выпущено 224 тыс. легковых автомобилей - на 92,5% больше, чем за тот же период 2023 года. Абсолютного показателя их выпуска за апрель Росстат не приводит, но уточняет, что за прошлый месяц их было произведено в 2,3 раза больше г/г и на 0,8% больше, чем в марте текущего года. Исходя из данных прошлых докладов Росстата, следует, что в апреле в стране было выпущено порядка 63 тыс. легковых автомобилей.

Грузовиков за январь-апрель 2024 года в РФ произведено 60,3 тыс. шт. (+26,6%). За прошлый месяц их было сделано на 19,7% больше, чем в апреле 2023 года, и на 10,9% больше, чем в марте текущего. Таким образом, исходя из предыдущих докладов Росстата, в апреле было выпущено примерно 16,9 тыс. грузовых автомобилей.

Производство автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн за 4 месяца 2024 года выросло на 31%, до 5,2 тыс. шт. В апреле их было выпущено на 20,7% больше, чем в том же месяце годом ранее, и на 4,7% меньше, чем в марте нынешнего года.

Выпуск двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта, по данным Росстата, за 4 месяца увеличился на 17,9%, до 74,4 тыс. шт. В апреле он был на 17,6% больше г/г и на 8,7% больше м/м.

Кузовов для автотранспортных средств за январь-апрель сделано 14,6 тыс. шт. (+32,8%). В прошлом месяце их выпуск, по оценке Росстата, взлетел г/г на 44,3% и был практически на уровне марта этого года (+0,4%).

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рост цен на яблоки в Росссии с 21 по 27 мая ускорился до 2,2%, картошка подорожала на 9,9%

Рост цен на яблоки в Росссии с 21 по 27 мая ускорился до 2,2%, картошка подорожала на 9,9%

Инфляция в РФ с 21 по 27 мая в годовом выражении была выше 8,1%

Из-за заморозков в шести регионах ЦФО погибли посевы на 5% площадей

Путин разрешил структуре "Ростелекома" выкупить долю Nokia в СП "РТК - Сетевые технологии"

"Росгосстрах" выплатил аграриям за ущерб от заморозков уже больше 107 млн рублей

"Росгосстрах" выплатил аграриям за ущерб от заморозков уже больше 107 млн рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });