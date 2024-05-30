Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Сводный индекс доверия в еврозоне в мае вырос до 96 пунктов

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В мае 2024 года сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне увеличился до 96 пунктов с 95,6 пункта месяцем ранее, говорится в отчете Еврокомиссии.

Майское значение индикатора стало максимальным за 4 месяца.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал, что показатель составит 96,2 пункта.

Индекс доверия в промышленном секторе в мае увеличился до минус 9,9 пункта с минус 10,4 пункта месяцем ранее, в сфере услуг - до 6,5 пункта с 6,1 пункта. Показатель доверия в сфере розничной торговли остался на уровне минус 6,8 пункта.

Индекс потребительского доверия в еврозоне в текущем месяце вырос до минус 14,3 пункта с минус 14,7 пункта в апреле.

Еврокомиссия еврозона
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЕС могут 30 мая утвердить увеличение пошлин на импорт зерна из РФ и Белоруссии

В ЕС могут 30 мая утвердить увеличение пошлин на импорт зерна из РФ и Белоруссии

Компанию-оператора карт "Мир" возглавит Дмитрий Дубынин из Минцифры

В Beige Book отмечено продолжение сдержанного роста экономической активности в США

В Beige Book отмечено продолжение сдержанного роста экономической активности в США

Эксперты считают предложенный для IT налог на прибыль в 5% "компромиссным"

"Роснано" вновь предупредило о рисках банкротства

Губернаторам поручено провести в СНТ голосование о догазификации до августа

Губернаторам поручено провести в СНТ голосование о догазификации до августа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });