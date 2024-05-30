Сводный индекс доверия в еврозоне в мае вырос до 96 пунктов

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В мае 2024 года сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне увеличился до 96 пунктов с 95,6 пункта месяцем ранее, говорится в отчете Еврокомиссии.

Майское значение индикатора стало максимальным за 4 месяца.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал, что показатель составит 96,2 пункта.

Индекс доверия в промышленном секторе в мае увеличился до минус 9,9 пункта с минус 10,4 пункта месяцем ранее, в сфере услуг - до 6,5 пункта с 6,1 пункта. Показатель доверия в сфере розничной торговли остался на уровне минус 6,8 пункта.

Индекс потребительского доверия в еврозоне в текущем месяце вырос до минус 14,3 пункта с минус 14,7 пункта в апреле.