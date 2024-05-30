Инвесткомпания Brookfield договаривается о покупке 53,3% энергетической Neoen

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Канадская инвесткомпания Brookfield ведет эксклюзивные переговоры о покупке мажоритарной доли французской Neoen SA, работающей в сфере возобновляемой энергетики, из расчета стоимости компании в 6,1 млрд евро.

Как говорится в совместном сообщении Brookfield и Neoen, канадская компания и ее партнеры - Brookfield Renewable Partners, а также сингапурский госинвестфонд Temasek, обсуждают выкуп 53,3% бумаг Neoen с акционерами компании, среди которых Impala, Fonds Strategique de Participations и другие.

Brookfield предлагает 39,85 евро за акцию Neoen, что на 26,9% выше стоимости бумаг на закрытие рынка в среду.

После покупки мажоритарного пакета акций инвесторы намерены выкупить оставшиеся бумаги у акционеров по той же цене и сделать Neoen частной компанией.

Совет директоров Neoen единогласно одобрил предложение Brookfield и ее партнеров.

Neoen владеет активами в сфере ветроэнергетики и солнечной энергетики, а также в сфере накопления и хранения энергии. Компании принадлежит крупнейшая во Франции солнечная электростанция и крупнейший в Финляндии ветропарк.