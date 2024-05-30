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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

ТМК планирует снизить capex в 2024 году на 34%, до 27 млрд рублей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "Трубная металлургическая компания" в 2024 году может сократить капитальные затраты на 34% по сравнению с предыдущим годом.

Ориентир по capex компании на этот год составляет 27 млрд рублей по сравнению с 41 млрд рублей в 2023 году. На поддержание текущих мощностей ТМК планирует направить 18 млрд рублей, на развитие - 9 млрд. рублей, говорится в презентации компании.

ТМК - ведущий российский поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. В 2023 году объем реализации трубной продукции компании составил 4,193 млн тонн.

ТМК
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