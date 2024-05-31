Диапазон цены размещения в рамках SPO ТМК составляет 180-190 руб./акция

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Ценовой диапазон в рамках вторичного публичного предложения акций "Трубной металлургической компании" составляет 180-190 рублей за акцию, говорится в сообщении ТМК.

Итоговая цена одной акции в рамках SPO будет установлена не позднее 4 июня.

Как сообщалось, основной акционер ТМК – МК ООО "ТМК Стил Холдинг" – размещает около 2% обыкновенных акций.

Ожидается, что акции будут зачислены на счета инвесторов 4 июня. Таким образом, покупатели акций получат дивиденды по результатам 2023 года в размере 9,51 рубля на акцию.

Исходя из верхней границы объявленного ценового диапазона, в результате размещения 2% акций ТМК может быть привлечено около 3,9 млрд рублей.

Схема проведения SPO аналогична схеме, реализованной при размещении осенью 2023 года: после SPO ТМК проведет допэмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера по цене вторичного размещения. Привлеченные денежные средства будут направлены в компанию на снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели.

В сентябре прошлого года ТМК в рамках SPO продала 18 млн обыкновенных акций (1,74% от общего количества акций компании, увеличив объем сделки с изначально заявленных 1,5%), цена в рамках вторичного размещения составила 220,68 рубля за акцию, в ходе размещения было привлечено 3,97 млрд рублей.

"Размещение акций позволит укрепить позиции ТМК на публичном рынке капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, дальнейшего увеличения доли акций в свободном обращении, а также роста ликвидности акций. Проведение SPO в июне 2024 года станет новым важным шагом на пути к последовательной реализации долгосрочной цели ТМК по увеличению free-float", - сообщила накануне компания.

Продающий акционер и ТМК приняли на себя стандартное обязательство lock-up в отношении акций компании в течение 180 дней с даты завершения размещения.