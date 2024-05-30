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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Правительство повысило до 30% возмещение затрат на строительство молочных ферм

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло некоторые меры, направленные на поддержку агробизнеса для создания и модернизации сельхозпредприятий.

Как сообщается в его телеграм-канале, по нескольким направлениям установлен повышенный объем возмещения понесенных капзатрат. Например, размер компенсации на строительство молочных ферм будет доходить до 30%, на их модернизацию – до 50%.

В настоящее время этот показатель единый и составляет 25%.

Согласно сообщению, субсидии, которые предоставляются на создание и модернизацию объектов АПК, теперь будут выплачиваться из консолидированного бюджета.

В числе таких объектов, помимо молочных ферм – плодохранилища, овцеводческие комплексы, центры селекции семеноводства и племенного дела, центры по производству генетического материала в птицеводстве, предприятия по производству сухих молочных продуктов для детского питания, предприятия по выпуску кормов для аквакультуры.

Предусмотрено и субсидирование для оптово-распределительных центров в Крыму и Севастополе.

"Рассчитываем, что принятые решения будут способствовать развитию переработки сельскохозяйственного сырья и помогут увеличить объемы поставок качественных и востребованных продуктов питания для наших граждан", - сказал глава правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.

Правительство РФ Михаил Мишустин
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