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Минсельхоз РФ хочет возобновить возмещение капзатрат на создание молочных ферм

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз России рассчитывает в 2025 году возобновить такую меру господдержки молочной отрасли, как возмещение капзатрат на строительство и модернизацию молочных ферм.

"У нас уже подготовлены все документы, чтобы в 2025 году была возможность выплатить по тем объектам, которые прошли отбор. Надеюсь, что это состоится. Мы сейчас активно ведем переговоры с Минфином", - заявила первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на втором форуме лидеров молочной индустрии в Москве.

По ее словам, в 2024 году на этот вид господдержки было отобрано 54 проекта по созданию 64,4 тысячи ското-мест, их общая стоимость - почти 28 млрд рублей с объемом субсидирования в более 6,5 млрд рублей. С учетом маркировочного оборудования общая стоимость составляет почти 29 млрд рублей, на субсидирование этих затрат требуется 7,055 млрд рублей.

"Но в 2024 году мы не выплатили субсидии из-за того, что не было финансовой возможности. Мы пересмотрели подход к субсидиям, они увеличились, но и затраты, соответственно, увеличились. Надеюсь, что мы, действительно, как и обещали, выполним обязательства перед инвесторами - 7 млрд рублей по молочной отрасли", - заявила первый замминистра.

При этом Фастова сообщила, что в 2023 году на эту форму господдержки было направлено почти 6 млрд рублей. Было отобрано и просубсидировано 69 проектов на общую сумму 21,8 млрд рублей (с учетом маркировочного оборудования). В результате было создано 61,7 тысячи ското-мест.

Кроме того, по словам Фастовой, Минсельхоз сейчас работает над тем, чтобы сделать более эффективной поддержку племенного животноводства, которое субсидируется в рамках единой субсидии. В 2024 году молочной отрасли в рамках единой субсидии была предоставлена поддержка на 14,475 млрд рублей, в 2025 году - на 14,458 млрд рублей. На племенное животноводство в 2024 годы было предоставлено 7,81 млрд рублей, план 2025 года - 7,725 млрд рублей.

Минсельхоз Елена Фастова Минфин
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