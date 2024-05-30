ГТЛК разместила два выпуска облигаций в пользу Минфина почти на 25 млрд рублей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) завершило размещение двух выпусков облигаций серии 003Р-06 на 8,686 млрд рублей и серии 004Р-03 на 16,29 млрд рублей, говорится в сообщениях эмитента.

Срок обращения выпусков – около 16,5 лет с амортизацией. Ставка купонов установлена на уровне 1,5% годовых.

Размещение прошло по закрытой подписке в пользу Минфина РФ.

В настоящее время в обращении находится 28 выпусков биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 203,7 млрд рублей, 36 выпусков классических облигаций на 112,8 млрд рублей и два биржевых выпуска бондов на $159,4 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании – РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин.