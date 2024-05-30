Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

ГТЛК разместила два выпуска облигаций в пользу Минфина почти на 25 млрд рублей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) завершило размещение двух выпусков облигаций серии 003Р-06 на 8,686 млрд рублей и серии 004Р-03 на 16,29 млрд рублей, говорится в сообщениях эмитента.

Срок обращения выпусков – около 16,5 лет с амортизацией. Ставка купонов установлена на уровне 1,5% годовых.

Размещение прошло по закрытой подписке в пользу Минфина РФ.

В настоящее время в обращении находится 28 выпусков биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 203,7 млрд рублей, 36 выпусков классических облигаций на 112,8 млрд рублей и два биржевых выпуска бондов на $159,4 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании – РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин.

ГТЛК Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Запасы нефти в США снизились на 4,16 млн баррелей за неделю

В "АвтоВАЗе" сообщили о переходе на "советскую" складскую модель

В "АвтоВАЗе" сообщили о переходе на "советскую" складскую модель

Дума вернулась к обсуждению максимальной наценки в 10% на некоторые продукты

Дума вернулась к обсуждению максимальной наценки в 10% на некоторые продукты
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });