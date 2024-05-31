Минфин Японии подтвердил первую интервенцию на валютном рынке с 2022 года

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Данные Министерства финансов Японии, опубликованные в пятницу, подтвердили факт интервенции на валютном рынке для смягчения падения курса иены, сообщает CNBC.

Власти Японии потратили на покупку валюты 9,79 трлн иен ($62,25 млрд) в период с 26 апреля по 29 мая.

По данным министерства, правительство прибегло к интервенциям на валютном рынке впервые с октября 2022 года.

В конце апреля курс доллара к японской иене поднимался до максимума за 34 года, достигнув 160,03 иены за доллар. Сейчас курс находится на уровне 157,16 иены за $1.

Рынок давно подозревал, что правительство Японии принимает меры для поддержки иены. О необходимости таких мер говорили и чиновники, включая министра финансов Сюнъити Судзуки. Аналитики Bank of America оценивали объем первой части интервенции в 5-6 трлн иен.