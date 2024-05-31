Акционеры МосБиржи утвердили дивиденды за 2023 год в размере 17,35 руб. на акцию

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Акционеры Московской биржи на годовом собрании 31 мая утвердили выплату дивидендов по итогам 2023 года в размере 17,35 рубля на одну акцию, говорится в сообщении торговой площадки.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 14 июня. Выплаты состоятся не позднее 19 июля.

Всего на выплату дивидендов решено направить 39,5 млрд рублей, что составляет 65% чистой прибыли МосБиржи по МСФО за 2023 год.

Акционеры также утвердили новый состав набсовета МосБиржи в количестве 12 директоров. Свои места сохранили:

председатель совета директоров НАУФОР Олег Вьюгин (был председателем набсовета МосБиржи в 2018-2022 годах),

главный аудитор ЦБ Валерий Горегляд,

предправления "Банка 131" Александр Магомедов,

старший управляющий директор - главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников,

президент - председатель правления объединения "Росинкас" Василий Медведев,

декан факультета международного бизнеса МГИМО Владимир Шаповалов,

профессор бизнес-школы "Сколково" Марина Починок,

ректор Финансового университета при правительстве РФ Станислав Прокофьев,

глава набсовета МосБиржи Сергей Швецов.

Новыми членами набсовета стали Михаил Иржевский, Александр Кадяев, Сергей Шелухин.

Дивидендная политика МосБиржи, утвержденная в 2023 году, предполагает нижнюю границу выплат на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО. Биржа в 2023 году получила 60,77 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 67,5% больше, чем в 2022 году (36,3 млрд рублей).

Акционерами МосБиржи являются свыше 512 тыс. физических и более 1,5 тыс. юридических лиц. Доля акций, находящихся в свободном обращении (free-float), составляет 64%.

В группу "Московская биржа" также входят "Национальный клиринговый центр" (НКЦ) и "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).