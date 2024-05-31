МФО в I квартале увеличили объем выданных потребительских кредитов на 5,5%

Число МФО на рынке уменьшилось на 2%, до 987

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Микрофинансовые организации в январе-марте увеличили объемы выданных потребительских кредитов на 5,5% по сравнению с IV кварталом прошлого года, говорится в докладе Банка России о тенденциях на рынке МФО.

При этом объем выдач в сегменте малого и среднего бизнеса за квартал снизился на 21%, что связано с сезонным фактором.

Размер совокупного портфеля МФО вырос на 7% за квартал и на конец марта составил 472 млрд рублей. Такие темпы роста сопоставимы с показателями 2021 года, сказано в докладе.

Доля просроченной задолженности (NPL 90+) в портфеле снизилась до уровня начала 2022 года и составила 32,2%, что на 1,2 процентных пункта ниже, чем в предыдущем квартале, и на 2,2 п.п. ниже, чем год назад.

Доля цессии в объеме выданных займов в I квартале составила 7,5%, что на 0,5 п.п. ниже показателя за 2023 год (8%). Объем уступленных прав требования за квартал сократился до 21,8 млрд рублей с 25 млрд рублей в IV кв. 2023 года (15,7 млрд рублей в I квартале 2023 года).

Доля займов с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% в совокупном объеме выданных займов составила около 15%, что немногим больше, чем в IV квартале 2023 года (30% в I квартале 2023 года).

Количество МФО на рынке уменьшилось на 2% и на конец первого квартала составило 987 организаций. Однако с рынка в основном уходят небольшие компании, которые не могут адаптировать текущие процессы и продуктовую линейку к требованиям о допустимой долговой нагрузке и риск-профилю потенциальных заемщиков, отмечает ЦБ.

Число МФО, работающих в онлайне, за год выросло на 23%, дистанционно выдается 80% займов. Крупные компании, которые начали работу недавно, сразу ориентировались на дистанционные услуги. На фоне этого объем займов, выданных в офисах организаций, и число таких офисов постепенно снижаются, сказано в докладе.

Основную активность на рынке создают постоянные заемщики: большая часть клиентов МФО (55%) в предыдущем квартале уже брали займ в микрофинансовой организации или одновременно займ в МФО и кредит в банке.

При этом клиентская база МФО постоянно расширяется - за счет как лиц без кредитной истории, так и заемщиков, которые ранее обслуживались в банках. Так, 8% граждан, которые в I квартале получили займ в МФО, никогда раньше не пользовались заемными средствами. Около 9% заемщиков в предыдущем квартале обращались в кредитные организации, а в текущем квартале стали заемщиками МФО. Остальные заемщики пользуются услугами финансовых организаций нерегулярно и по мере необходимости: обращались в МФО или банк в течение последнего года или более года назад.