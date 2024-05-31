Совет директоров "Магнита" рекомендовал дивиденды-2023 в 412,13 руб./акция

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Магнит" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2023 года в размере 412,13 руб. на обыкновенную акцию.

Совокупный объем выплат может составить 42,001 млрд рублей.

Ранее аналитики, опрошенные "Интерфаксом", оценивали диапазон потенциальных выплат ритейлера от 440 руб. до 970 руб. за обыкновенную акцию.

Годовое собрание акционеров состоится 27 июня. Дата определения лиц, имеющих право на участие в собрании, - 3 июня.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, - 15 июля.

Согласно отчету РСБУ за 2023 год, "Магнит" отобразил чистую прибыль в размере 98,34 млрд руб. По МСБУ 17 чистая прибыль компании составила 66,14 млрд рублей.

В конце декабря прошлого года "Магнит" выплатил дивиденды в размере 412,13 руб. на акцию за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. До этого ритейлер выплачивал дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 года - они составили 294,37 рубля на акцию, в сумме - 30 млрд рублей.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. По состоянию на 31 декабря 2022 года основным акционером "Магнита" являлась Marathon Group Александра Винокурова - ей принадлежит 29,2%. Более актуальную информацию о структуре акционеров после проведения двух раундов buyback компания не раскрывала.