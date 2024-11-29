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Совет директоров "Магнита" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в 560 руб./акция

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Магнит" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года из расчета 560 рублей на акцию, говорится в сообщении ритейлера.

Общая сумма дивидендных выплат может составить 57,07 млрд рублей.

ВОСА по этому вопросу состоится 26 декабря.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 9 января 2025 года.

В конце июня 2024 года акционеры ритейлера утвердили решение о выплате дивидендов по результатам 2023 года в 412,13 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Общая сумма дивидендных выплат за 2023 год составит 42 млрд рублей.

В конце декабря прошлого года "Магнит" выплатил дивиденды в размере 412,13 руб. на акцию за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. До этого ритейлер выплачивал дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 года - они составили 294,37 рубля на акцию, в сумме - 30 млрд рублей.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. По состоянию на 31 декабря 2022 года основным акционером "Магнита" являлась Marathon Group Александра Винокурова - ей принадлежит 29,2%. Более актуальную информацию о структуре акционеров компания не раскрывала.

Магнит
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