Экспортерам разрешат не продавать валюту, если контракт более чем на 50% оплачен рублями

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по иностранным инвестициям сможет выдавать экспортерам и их "дочкам", которые по указу президента обязаны продавать валютную выручку, разрешения не зачислять в уполномоченные банки и не продавать валюту по внешнеторговым контрактам, которые более чем на 50% были оплачены рублями.

Соответствующие поправки в правила выдачи комиссией разрешений были утверждены 30 мая постановлением правительства.

При этом рубли по таким контрактам должны быть зачислены на счета в уполномоченных банках.

Помимо этого комиссия сможет выдавать разрешения не продавать валютную выручку в размере, равном сумме, направляемой на удовлетворение требований, выраженных в иностранной валюте, не только крупнейшим экспортерам, как это установлено сейчас, но и их "дочкам".

Также она сможет разрешать продлевать установленный правительством срок зачисления на счета российских экспортеров и их "дочек" в уполномоченных банках иностранной валюты.

Ранее правительство РФ утвердило постановление, продлевающее требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года.

При этом с 90 до 120 дней увеличен срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами. Требование касается конкретного перечня экспортеров, состоящего из 43 групп компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства, говорится в сообщении. Эти компании должны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% иностранной валюты, полученной от их экспортных контрактов.

Прежним остался срок зачисления валюты на счета в российских банках с момента получения этих средств - 60 дней. Также не изменились требования к объемам зачисления, продажи и срокам продажи выручки - в частности, экспортеры по-прежнему обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валютной выручки (но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).

Требование об обязательной продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре прошлого года сроком на полгода.