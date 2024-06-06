Отдельные экспортеры перевыполняют указ о продаже валюты

В Минфине оценили уровень исполнения указа в почти 100%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Требования президентского указа об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортеров исполняются компаниями почти на 100%, некоторые экспортеры даже перевыполняют его, заявил "Интерфаксу" замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Вообще хочу сказать, что уровень исполнения указа высокий, комплаенс почти 100%-й, даже некоторые перевыполняют. Поэтому я считаю, что этот указ сыграл и играет очень серьезную роль для стабилизации на валютном рынке", - сказал он "Интерфаксу".

Требование об обязательной продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года сначалана полгода. Позже его действие продлили до 30 апреля 2025 года.

Замминистра также отметил, что со стороны компаний есть "большой спрос" на получение освобождения от обязательной продажи, если более 50% контракта оплачено рублями. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям недавно получила право разрешать экспортерам не зачислять в уполномоченные банки и не продавать валюту по таким внешнеторговым контрактам.

"Вышло постановление правительства, которое это регулирует. Мы встретились с РСПП, встретимся еще в конце недели для того, чтобы начать (...) рассматривать заявления компаний по выдаче разрешений по новым условиям", - сказал Моисеев.

"Естественно, мы должны видеть, что выручка пришла. Рубли можно будет не переводить в валюту, если можно доказать, что рубли поступили от третьих лиц, не от российского банка в качестве кредита. (...) Сейчас действительно многие компании таким образом выстраивают свои схемы получения выручки, что они получают рубли от какого-то третьего российского лица. Если они покажут, что это выручка поступила таким образом, а не взята, допустим, от российского банка, то есть кто-то где-то эту валюту привел в Россию или оплатил импорт, это означает, что по сути дух указа выполнен, и можно, я думаю, такие решения выносить и на комиссии рассматривать положительно", - пояснил замминистра.

Моисеев напомнил, что помимо этого экспортерам были предоставлены еще ряд послаблений, в частности, увеличен со 90 до 120 дней срок зачисления выручки. "Дали возможность делать позднее, это нужно, например, для экспортеров - химиков и сельхозников в целый ряд стран, там у них оплата со значительной задержкой. Плюс можно не один контракт вносить, а серию одинаковых контрактов (...), это важно обычно для нефтяников", - сказал он.