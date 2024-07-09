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Акционеры Hipgnosis одобрили продажу компании фонду Blackstone примерно за $1,6 млрд

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Акционеры британской Hipgnosis Songs Fund одобрили предложение американского инвестфонда Blackstone о покупке компании примерно за $1,6 млрд, сообщила Hipgnosis.

Заявку поддержали владельцы более 99% акций, участвовавших в голосовании. Совет директоров Hipgnosis одобрил ее ранее в 2024 году, после чего группа американских и британских хедж-фондов безуспешно пыталась купить блокпакет.

Blackstone заплатит по $1,31 за акцию Hipgnosis, владеющей правами на произведения таких известных музыкантов, как Леонард Коэн, Шакира и Red Hot Chili Peppers.

Закрытие сделки и делистинг бумаг Hipgnosis с Лондонской фондовой биржи ожидаются в конце месяца.

Hipgnosis основана музыкальным продюсером Мерком Меркуриадисом в 2018 году. Ее бизнес-модель базируется на покупке прав на песни и получении дохода от их стриминга и ротации в радиоэфире.

Blackstone Hipgnosis Мерк Меркуриадис Леонард Коэн Шакира Red Hot Chili Peppers Великобритания
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