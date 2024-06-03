Британская Raspberry Pi рассчитывает на оценку в 540 млн фунтов при IPO в Лондоне

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Британский производитель компьютеров Raspberry Pi рассчитывает получить оценку стоимости до 540 млн фунтов ($688 млн) в рамках первичного размещения акций на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Целевой диапазон цены акций при размещении составляет 260-280 пенсов, окончательная цена будет определена 11 июня, сообщила компания Peel Hunt, букраннер и координатор IPO. Торги начнутся 14 июня.

Размер первичного компонента при размещении составит $40 млн. Также акции продаст ряд существующих акционеров, включая Raspberry Pi Mid Co Limited - "дочку" Raspberry Pi Foundation, мажоритарного акционера Raspberry Pi.

Raspberry Pi начала деятельность в 2012 году. С тех пор она продала более 60 млн одноплатных компьютеров (single-board computers) и компьютерных модулей, в том числе 7,4 млн в прошлом году, из которых 72% - промышленным предприятиям.