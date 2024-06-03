"РусГидро" планирует до 2028 года ввести около 2,4 ГВт энергомощностей

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" рассчитывает до 2028 года ввести порядка 2,4 ГВт электрической мощности, сообщила компания по итогам утверждения советом директоров инвестпрограммы и бизнес-плана.

"Инвестпрограмма группы на 2024-2028 годы предполагает ввод около 2,4 ГВт электрической и более 2,6 тыс. Гкал/ч тепловой мощности, а также строительство и реконструкцию 132 км тепловых и порядка 8 тыс. км электрических сетей", - отмечается в пресс-релизе.

Согласно сообщению, эти планы включают в себя и ввод новых малых ГЭС. "В инвестиционной программе ПАО "РусГидро" в период с 2024 по 2028 год запланирован ввод новых гидроэнергетических объектов (Башенной, Черекской и др. малых ГЭС), а также модернизация действующих объектов гидрогенерации, направленная на повышение безопасности и технической надежности производственного оборудования", - говорится в сообщении.

"РусГидро" также напоминает о своих планах по модернизации: речь идет о проектах "реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2, строительства Хабаровской ТЭЦ-4, Артемовской ТЭЦ-2, второй очереди Якутской ГРЭС-2, 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС, расширения Партизанской ГРЭС".

Также компания напомнила о проекте строительства второго этапа ВЛ 110 кВ Певек-Билибино". В поручениях речь шла о вводе линии в 2025 году, однако, судя по сообщению, компания работает над возможностью досрочного ввода – "ведутся интенсивные строительно-монтажные работы на всех объектах строительства".

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,5 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец сентября 2023 года – Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.