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Инвестпрограмма "РусГидро" в 2024 году может составить 293 млрд рублей

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Инвестпрограмма "РусГидро" в 2024 году может составить 293 млрд рублей, говорится в презентации члена правления компании Сергея Кирова к его выступлению на конференции "Совета производителей энергии".

В 2025 году капзатраты составят 320 млрд рублей, в 2026 году - 330 млрд рублей. Далее инвестиции группы начнут снижаться - до 269 млрд рублей в 2027 году и 177 млрд рублей в 2028 году.

На протяжении 2024-2028 годов более 70% инвестиций "РусГидро" будет направлено на энергетику Дальнего Востока, показано в презентации. За это время компания планирует ввести в регионе 2263 МВт электрической и 2857 Гкал/ч тепловой мощностей.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,5 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец сентября 2023 года - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.

РусГидро Росимущество ВТБ En+ Group Сергей Киров Богучанская ГЭС
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