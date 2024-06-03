Мишустин оценил обеспеченность ЕАЭС собственным продовольствием в 93%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Уровень обеспеченности Евразийского экономического союза собственным продовольствием превысил 93%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Европейского экономического союза" в Минске.

"Уровень обеспеченности ЕврАзЭС собственным сельскохозяйственным продовольствием растет из года в год. По нашим подсчетам, по итогам прошлого - он превысил 93 процента", - сказал он.

По его словам, Россия поставила перед собой амбициозную задачу: к концу десятилетия предстоит увеличить производство в АПК - на четверть, а экспорт - в полтора раза.

"Планируем существенно нарастить выпуск зерновых, зернобобовых и масличных культур. В животноводстве - мяса, в первую очередь птицы и баранины. А также другого ассортимента, в том числе масложировой продукции, муки и круп, молока, кондитерских изделий", - сказал Мишустин.

При этом он подчеркнул, что Россия считает важным формировать такие планы всеми государствами "пятерки" на основе согласованных балансов.

Премьер напомнил, что уже на ежегодной основе формируются индикативные балансы по важнейшим товарам: пшенице и меслину, ячменю, кукурузе, семенам подсолнечника, сахару и подсолнечному маслу.

"Согласование таких показателей поможет, помимо прочего, координировать экспорт этой группы продукции из Союза на внешние рынки. Планируем продлить действующий механизм еще на год. Обсудим этот вопрос на заседании Межправсовета", - сказал глава правительства России.

По его мнению, такие балансы должны составляться по всем критически значимым товарам, а их подготовку необходимо синхронизировать, причем с учетом среднесрочных и долгосрочных планов каждой страны "пятерки" по наращиванию производства в АПК.

"Во многом наши экспортные позиции схожи. И переход к общей политике в этой сфере позволит действовать вместе для увеличения прибыли всех участников, а не конкурировать между собой", - подчеркнул Мишустин.