В Минсельхозе РФ предварительно оценили рост производства сельхозпродукции за год в 3,5%

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Рост производства сельхозпродукции в РФ в этом году может составить 3,5%, прогнозируют в Минсельхозе.

"Если говорить о предварительных прогнозах производства в отрасли в текущем году, отмечу, что индекс сельхозпроизводства мы ожидаем на уровне 103,5%", - заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании, которое в понедельник проводит президент РФ Владимир Путин.

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