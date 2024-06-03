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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Акциз на газ для выпуска аммиака с 2025 года составит 2400 рублей за тысячу кубов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму поправки к Налоговому кодексу, которые устанавливают с 1 января 2025 года ставку акциза на природный газ (АПГ), полученный для производства аммиака, в размере 2400 рублей за тысячу кубометров. Ставка признается твердой (специфической), убирается ранее планировавшийся расчет ставки с 2026 года по специальной формуле.

Законопроект № 639663-8 опубликован в базе Госдумы.

"Поступления акцизов на природный газ, приобретенный для производства аммиака, оценивается в размере порядка 43,4 млрд рублей в год, за 2025-2027 годы поступления прогнозируются в сумме 130 млрд рублей", - говорится в пояснительных материалах.

Ранее предполагалась, что ставка акциза на природный газ, полученный для производства аммиака, с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно составит 1200 рублей за тысячу кубометров, а с 1 января 2026 года ее предполагалось определять по специальной формуле с коэффициентом индексации. При этом ранее поступления от акцизов оценивались в размере порядка 21,7 млрд рублей ежегодно.

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