Акцизы на никотиновое сырье и бестабачные смеси в 2025г могут пополнить бюджет РФ на 50 млрд руб.

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Введение акцизов на никотиновое сырье и бестабачные никотинсодержащие смеси для нагревания позволят в 2025 году пополнить бюджет РФ на 50 млрд рублей, сообщается в финансово-экономическом обосновании к проекту федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", внесенному правительством в Госдуму.

Общая сумма дополнительных поступлений за 2025-2027 годы составит 156 млрд рублей.

Предполагается, что в 2025 году ставка акциза на никотиновое сырье составит 2,2 рубля за 1 мг, в 2026 году - 2,3 рубля, в 2027 году - 2,4 рубля за 1 мг, на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания - соответственно 925 рублей, 962 рубля и 1 000 рублей за 1 кг.

При реализации бестабачных никотинсодержащих смесей для нагревания и жидкостей для электронных систем доставки никотина предусматривается возможность применения вычета сумм акциза, уплаченных при приобретении или ввозе никотинового сырья, фактически использованного для производства такой реализованной продукции.