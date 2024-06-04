Минфин обсуждает два варианта подключения страховщиков жизни к программе долгосрочных сбережений

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ обсуждает два варианта подключения страховщиков жизни к программе долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом сообщил руководитель департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев во вторник на конференции, посвященной перспективам развития страхового рынка.

"У нас идет очень активная дискуссия как со страховыми организациями, так и с представителями Банка России об участии страховщиков в программе долгосрочных сбережений. В настоящее время операторами программы долгосрочных сбережений являются пенсионные фонды, но мы понимаем, что участие страховых компаний в ее реализации существенно увеличило бы потенциал программы за счет их компетенций и широкой клиентской базы", - отметил Яковлев.

Говоря о том, на каком этапе находится дискуссия, Яковлев сказал: "Есть развилка, по какому пути идти. Либо интегрировать страховые организации в существующий продукт, предусмотрев отдельное регулирование в отношении них, либо сделать что-то похожее, чтобы страховщики сами могли реализовывать (продукт) со схожим набором стимулов и гарантий. Дискуссия продолжается, но мы, как Минфин, склоняемся к первому варианту решения. Конечно, у других участников есть и другие позиции на этот счет".

Как сообщалось, предположительный срок подключения страховщиков к программе долгосрочных сбережений намечен на начало 2026 года.

Говоря об использовании налоговых стимулов для клиентов страховщиков жизни, Яковлев отметил: "У нас по долгосрочным инвестициям есть единый налоговый вычет" (по ПДС и по ИИС действует налоговый вычет в пределах суммы 400 тыс. рублей - ИФ). "Мы работаем над тем, чтобы данные льготы применялись в том числе и по взносам, которые будут делаться в рамках программы долевого страхования жизни (ДСЖ)", - сказал он.

Операции по ДСЖ в РФ согласно законодательству запускаются с 1 января 2025 года. ДСЖ – это комбинированный полис страхования жизни, который включает как инвестиционную составляющую (с вложениями в ПИФ), так и рисковую составляющую.