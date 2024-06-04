Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Редомициляция Ozon не предполагает оферту на выкуп у миноритариев-нерезидентов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Ozon не планирует выставлять оферту на выкуп акций у миноритариев компании в рамках процедуры редомициляции, сообщила IR-директор Мария Бераснева на форуме Ozon Comeon 2024.

"По поводу выкупа - таких планов нет", - ответила она на вопрос, планирует ли компания выставлять оферту на выкуп бумаг Ozon миноритариям-нерезидентам.

Точную долю акционеров-нерезидентов Ozon не раскрывает. Тем не менее, "большинство крупных акционеров - западных фондов перестали быть акционерами Ozon со второй половины 2023 года", добавила она.

Что касается планов редомициляции, то Бераснева отметила, что решение о сроках и параметрах редомициляции принимают акционеры, конкретных сроков и деталей компания пока не анонсирует. Она добавила, что на операционную деятельность редомициляция не повлияет.

В апреле CFO компании Игорь Герасимов говорил, что Ozon планирует инициировать процесс редомициляции холдинговой компании с Кипра в 2024 году. Сейчас холдинговой компанией маркетплейса является кипрская Ozon Holdings Limited.

Совладельцами Ozon являются ПАО АФК "Система" с долей 31,76%, инвестхолдинг "Восток Инвестиции", у которого около 28%; остальные акции в свободном обращении. На инфраструктуру НРД приходится около 10% капитала Ozon, отметила Бераснева.

Ozon Ozon Holdings Кипр Игорь Герасимов Мария Бераснева Восток Инвестиции АФК Система
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минтранс Латвии отметил утроение расходов государства на проект Rail Baltica

Минтранс Латвии отметил утроение расходов государства на проект Rail Baltica

Рынок акций Индии падает из-за результатов партии Моди на выборах

Рынок акций Индии падает из-за результатов партии Моди на выборах

СДЭК подтвердил, что сбой ИТ-систем вызван воздействием извне

СДЭК подтвердил, что сбой ИТ-систем вызван воздействием извне

Brent подешевела до $77,8 за баррель

Brent подешевела до $77,8 за баррель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });