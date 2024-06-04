Редомициляция Ozon не предполагает оферту на выкуп у миноритариев-нерезидентов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Ozon не планирует выставлять оферту на выкуп акций у миноритариев компании в рамках процедуры редомициляции, сообщила IR-директор Мария Бераснева на форуме Ozon Comeon 2024.

"По поводу выкупа - таких планов нет", - ответила она на вопрос, планирует ли компания выставлять оферту на выкуп бумаг Ozon миноритариям-нерезидентам.

Точную долю акционеров-нерезидентов Ozon не раскрывает. Тем не менее, "большинство крупных акционеров - западных фондов перестали быть акционерами Ozon со второй половины 2023 года", добавила она.

Что касается планов редомициляции, то Бераснева отметила, что решение о сроках и параметрах редомициляции принимают акционеры, конкретных сроков и деталей компания пока не анонсирует. Она добавила, что на операционную деятельность редомициляция не повлияет.

В апреле CFO компании Игорь Герасимов говорил, что Ozon планирует инициировать процесс редомициляции холдинговой компании с Кипра в 2024 году. Сейчас холдинговой компанией маркетплейса является кипрская Ozon Holdings Limited.

Совладельцами Ozon являются ПАО АФК "Система" с долей 31,76%, инвестхолдинг "Восток Инвестиции", у которого около 28%; остальные акции в свободном обращении. На инфраструктуру НРД приходится около 10% капитала Ozon, отметила Бераснева.